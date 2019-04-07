وفاة الشيخ وسيم يوسف بسبب حادث مؤلم - الحقيقة الكاملة

نفى الداعية والشيخ الإماراتي وسيم يوسف، اليوم الاحد، أنباء وفاته التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حادث سير مروع.

ونشر الشيخ وسيم يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات ردّ من خلالها بشكل غير مباشر على الأنباء التي صدرت عبر وسائل الإعلام بشان وفاته ليبث الطمأنينة في قلوب محبيه ومتابعيه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أوردت أنباء عن وفاة الشيخ الإماراتي وسيم يوسف مشيرة إلى انه نُقل إلى أحد المستشفيات عقب حادث سير تعرض له، حيث توفي متأثرا باصابته قبل أن تتضح كذب هذه الأنباء.

يذكر أن الداعية وسيم يوسف فجر الشهر المنصرم جدلا كبيرا بعد أن طعن بكتاب “صحيح البخاري” ـ حيث ذكر في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع ذاته.

والشيخ وسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن، ويبلغ من العمر 36 عاما، وله العديد من الخطب والمواعظ والدروس الدينية.