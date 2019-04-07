تراند اليوم : دعاء رؤية هلال شهر شعبان – دعاء رؤية هلال شعبان...

السعودية – الخليج 365

مع حلول شهر شعبان المبارك ، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء رؤية هلال شهر شعبان المبارك ، للدعاء به عند رؤية هلال شعبان .

فلم يرد عن النبي دعاء مخصص يقال عند رؤية هلال شعبان، لكن الوارد عند رؤية أي هلال من الأهلة هو ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.

وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد – ثلاثا – أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.