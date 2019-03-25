تردد قناة لنا - لنا بلاس على قمر نايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة لنا بلس السورية LANA TV وشعارها "لنا ما نرى" والتي تعاظم البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة، فهي قناة حديدة سورية تبث برامجها ومحتواها من خلال قمر نايل سات، ومن خلال هذا التقرير عن قناة لنا السورية وتردداتها.

وسنوافيكم بكافة تفاصيل القناة، وكيفية مشاهدتها، وكذلك الموقع الرسمي للقناة، وأيضا يمكن مشاهدة ما فاتك من خلال رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك، وكذلك من خلال هذا التقرير يمكن مشاهدة القناة على الانترنت من خلال رابط البث المباشر المرفق بهذا التقرير الوافي والشامل.

قناة لنا بلس من القنوات التي ولدت عملاقة، وذلك للمحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد حققت القناة طفرة هائلة في أعداد مشاهديها خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات.

وتعتبر قناة لنا من القنوات العربية التي تهتم بالقيم العربية، والقناة تابعة لشركة المنبر للإنتاج الإعلامي، وتم البث التجريبي لها في مارس 2019، وتحتفل القناة بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك جميع الفئات العمرية.

النايل سات 12360 رأسي

النايل سات 10772 أفقي

النايل سات 12226 أفقي (لنا بلس)