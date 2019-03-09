تراند اليوم : شاهد “Arab Got Talent” ارب قوت تالنت 2019 الحلقة 4 الرابعة السبت 9/3/2019 (كاملة)

الخليج 365 – لبنان

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج المواهب الشهير ارب جوتالند بظهور عدد من المواهب المميز للغاية والتي حازت على إعجاب لجنة التحكيم المتمثلة في نجوى كرم وعلى جابر وأحمد حلمي .

فقد شهدت الحلقة الرابعة صعود وتأهل عدد من المواهب الى المرحلة القادمة والتي من ضمنهم المتسابق السوري فريدي ايشوع من سوريا، بقدرته الخارقة المتمثلة في مرونة جسده.

كما أعجبت اللجنة، برقص المتسابق “حفيد”، كما ولقى المتسابق اللبناني مارون رياشى، على إعجاب اللجنة، بسبب قدراته الخارقة مثل تحريك سيارة بفمه وغيرها من هذه الأمور.

شاهد حلقات الموسم السادس من برنامج ارب جوتالند من خلال الرابط التالي .

برنامج أرب جوتالند يعرض مساء كل سبت على قناة ام بي سي مصر وام بي سي 4 وام بي سي العراق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية .