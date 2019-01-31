نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الأول “نصف العام”، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الفترة القادمة.

هذا وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، بحيث يمكن لطلاب الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الترم الأول “نصف العام” برقم الجلوس فقط، وذلك فور الانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها من قبل السيد محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية، بحيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

نتيجة الاعدادي 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” في محافظة القليوبية من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الاعدادية نصف العام