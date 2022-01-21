تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. بث مباشر العراق لعبه العراق اليوم مباشر ضد اوغندا قناة الرابعة الرياضية مباشر

لعبه العراق مباشر بث مباشر العراق لعبه العراق اليوم مباشر ضد اوغندا قناة الرابعة الرياضية مباشرالمنتخب العراقي يواجه نظيره الأوغندي من أجل جعل الإنسجام بين لاعبيه بشكل أعلي في هذه المرحلة التي تتطلب جهود كبيرة من أجل الحفاظ علي هيبة المنتخب العراقي، والتي تراجعت بصورة كبيرة في هذه التصفيات والتي فشل فيها بصورة كبيرة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب أوغندا الأفريقي الذي يعتبر من مدرسة مختلفة وواسعة الثقة، ولديها تطور مستمر في الأداء.

تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة منتخب أوغندا اليوم في ملعب المدينة هي كلا من : فهد طالب لحراسة المرمى، أمامه أحمد إبرهيم وميثم جبار كقلبي دفاع، وشيركو كريم على جهة اليمن، وحسن رائد في اليسار، وفي الوسط، يعود سعد عبد الأمير بجانب محمد علي عبود، وسيلعب على الأطراف، حسين جبار وأحمد فرحان، وسيؤدي حسين علي المحترف مع الصفاقسي، دور صانع الألعاب، وسيتواجد علاء عباس في خط المقدمة.