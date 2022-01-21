تراند اليوم : بث مباشر الاهلي والمقاولون .. مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر الاهلى والمقاولون بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر

الاهلي والمقاولون مباشر الأهلي والمقاولون بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلى والمقاولون العرب بث مباشر الاهلى والمقاولون بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون اليوم مباشر بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر بث مباشر الاهلى والمقاولون العرب اليوم بث مباشر الاهلى والمقاولون اليوم بث مباشر الاهلي والمقاولون مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر الأهلي والمقاولون بث مباشر ومازال يبحث النادي الأهلي عن الأول له بكأس الرابطة، شباب الأهلي قدموا مواجهتين من العيار الثقيل في الجولة الأولى أمام الجونة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي الجولة الثانية تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله، ويمني النفس الفريق في لقاء اليوم بحصد العلامة الكاملة من أجل الدخول في منافسة على اللقب، فريق الأهلي استفاد بكل تأكيد من البطولة ولا سيما وأنه منح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب وظهروا بصورة ممتازة خلال الفترة الماضية، وسيرفع المارد الأحمر شعار لا بديل عن الفوز في لقاء اليوم من أجل حصد العلامة الكاملة.

رابطة الأندية قررت معاقبة مجموعة من مشجعي الأهلي بعد أحداث لقاء الإسماعيلي، حيث تم إيقاف و47 مشجع للأهلي من دخول المباريات حتى نهاية كأس الرابطة لما بدر منهم في المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد نصير – محمد مغربي – محمد أشرف.

الوسط: عمار حمدي - عبد الرحمن أشرف مانو - محمد محمود – كريم فؤاد.

الهجوم: حسام حسن – محمد فخري – زياد طارق.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 06:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة03:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر موقعنا وأون تايم سبورت.

وفي الناحية الأخرى سيبحث المقاولون العرب في لقاء اليوم عن العودة لسكة الانتصارات من جديد وحصد النقاط الثلاثة بعدما خسر اللقاء الماضي أمام الجونة بهدف دون رد، فريق الذئاب قدم لقاء قوي هجوميا أمام الجونة ألا أنه فشل في الوصول لشباك الفريق الساحلي الذي قدم لقاء قوي ودفع بشراسة، وسيبحث المقاولون عن استغلال أنصاف الفرص في لقاء اليوم لحصد الانتصار والمنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم.

تشكيل المقاولون المتوقع أمام الأهلي

أحمد الشيمي، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الكوهي، أحمد مجدي، عماد فتحي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد داوودا، عمر بسام.