تراند اليوم : بث مباشر مباراة الاهلي .. الاهلي والمقاولون مباشر HD بث مباشر الاهلي والمقاولون مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر

بث مباشر الاهلي والمقاولون مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر الاهلي والمقاولون مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر al ahly vs el mokawloon في كأس الرابطة المصرية ، يستضيف النادي الاهلي اليوم الجمعة خصمه فريق المقاولون العرب العرب في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب السلام مستقبل عليه اليوم النادي الاهلي المباراة والتي تقام ضمن مواجهة الجولة الثالثه من دور المجموعات في كاس الرابطه والتي سوف تبدا في الخامسه مساءا بتوقيت مصر.

النادي الاهلي يلعب اليوم مباراة الجولة الثالثه من دور المجموعات وهو لم يحقق اي انتصار الي الان في بطولة كاس الرابطه المصرية وذلك بالتعادل في اول مباريتين على التوالي ، واليوم سوف يلعب المباراة الثالثه بفريق الشباب من امام خصمه فريق المقاولون العرب والتي يريد ان يحقق فيها اليوم الانتصار الاول ، واخر مباراة لعبها الاهلي تعادل فيها من امام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بهدف لمثله.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل نادي المقاولون العرب المباراة ضيفا من امام خصمه فريق الاهلي ، ونادي المقاولون العرب هو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد ان لعب الفريق مباريتين وحقق الانتصار في مباراة وقد خسر في مباراة ايضا ، وهو قادم لمواجهة اليوم من انتصار من امام خصمه فريق البنك الاهلي في المباراة التي انتهت بهدف وحيد بدون رد.