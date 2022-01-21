تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي مباشر HD بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلي اليوم مباشر

يسعي شباب النادي الأهلي إلي حصد أول علامة كاملة في هذه البطولة التي يشترك بها بعناصره الشباب، وذلك من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة لهم، وعرضهم علي الأندية من أجل الإعارات حتي تزيد لديهم الرغبة في الدخول إلي المواجهات الكبيرة وحتي يدخلوا إلي المواجهات الأقوي وينجحوا في إكتساب خبرات كبيرة حتي يعودوا للفريق، وبالتالي ستكون مواجهة المقاولون اليوم فرصة من أجل حصد العلامة الكاملة.

النادي الأهلي في المواجهات الماضية بشبابه حصد نقتطين فقط، وذلك بعد أن نجح في الوصول إلي نقطة من تعادل سلبي ضد نادي الجونة في اللقاء الأول، بينما في المواجهة الثانية نجح بالتعادل مع نادي الإسماعيلي بكافة عناصره الكبيرة، وذلك بهدف مقابل هدف.

نادي المقاولون العرب من جانبه يحاول إستخلاص العبر من المواجهات الماضية لشباب النادي الأهلي، وذلك من أجل حصد العلامة الكاملة بنتيجة كبيرة في مشواره بهذه البطولة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الشباب، وذلك من أجل حصد العلامة الكاملة بسهولة أم لا، في ظل الأداء المذبذب للفريق حيث حصد ثلاث نقاط كاملة في المواجهة الأولي له بالتفوق علي البنك الأهلي، بينما خسر من الجونة في اللقاء الثاني.