تراند اليوم : مباراة برشلونة بث مباشر .. برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر لعبة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

مباراة برشلونة بث مباشر .. برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر لعبة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر وستسعى كتيبة تشافي هيرنانديز لحصد الفوز من أجل تعويض الجماهير عن النتائج الغير مرضية والتي يحققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو بالمستوى القاري.

ومن المقرر أن تنطلق مجريات المباراة بين الطرفين السابق ذكرهم مع صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعرض في الساعة 12:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيلة برشلونة اليوم ضد أتلتيك بلباو

وفقاً للتقارير فمن المتوقع أن يخوض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ نادي برشلونة الإسباني، مواجهته المقبلة بـ الدور الـ 16 أمام نظيره أتلتيك بلباو، بالتشكيل الأتي ذكره: