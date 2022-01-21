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تراند اليوم : برشلونه مباشر .. بث مباشر برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو HD برشلونة واتلتيك بلباو مباشر

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يواجه فريق  مساء اليوم الأحد نظيره فريق أتليتك بيلباو , وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدرجة الاولى لكرة القدم لموسم 2016/2017 في اللقاء الذي سوف يقام على أرضية ملعب ( سان ماميس ) .

وقبل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين .. يحتل فريق برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام لليجا الإسبانية مؤقتاً برصيد 3 نقاط من الفوز في الجولة الاولى , بينما يقبع فريق بيلباو في المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط .

ويتطلع فريق برشلونة في هذا اللقاء الصعب لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة المنافسة هذا الموسم خاصة بعد فوز أمس , في حين يتطلع أتليتك بيلباو للخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره  .

وفي إطار سعينا في موقع ” مشرق نيوز “ الرياضي لتقديم العديد من المميزات الحصرية والدائمة لمتابعينا ومشاهدينا في كل مكان و وذلك لتقريب الأحداث المهمة , نقدم أليكم في هذا التقرير تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة قبل هذه المواجهة . 
 

تير شتيجن
 

آلبا - ماسكيرانو - بيكيه - روبيرتو
 

بوسكيتس 
 

دينس - راكيتيتش
 

توران - سواريز -
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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