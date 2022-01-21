تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر مباراة برشلونة HD بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن مباراة برشلونة اليوم مباشرة

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برشلونة قادم لمواجهة اليوم من خسارة في الكلاسيكو من امام ريال مدريد في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين ضمن مواجهة نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني والتي انتهت في الاسبوع الماضي ، وسوف يلعب اليوم فريق برشلونة مباراة دور ال 16 من كاس ملك اسبانيا خارج ملعبه من امام خصمه فريق أتلتيك بلباو والتي سوف يسعي ان يحقق الانتصار فيها اليوم من اجل الوصول للدور القادم.

على الجانب الاخر يدخل فريق أتلتيك بلباو والذى قد خسر في مباراة بداية الاسبوع الحالي من امام ريال مدريد ايضا ولكن في مباراة النهائي من كاس السوبر الاسباني في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين بدون رد ، وعلى ارضه سوف يلعب اليوم من امام برشلونة ضمن مواجهة دور ال 16 من كاس ملك اسبانيا والتي سوف يسعي ان يحقق الانتصار هو الاخر فيها اليوم من اجل التاهل للدور اقادم من البطولة.