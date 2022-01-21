تراند اليوم : برشلونة بلباو مباشر .. برشلونة وبلباو مباشر برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر

في مباراة نارية سجل فريقا برشلونة واتلتيك بلباو هدفاً في شباك كل منهما الأخر، وسط همات قوية من كلا الفريقان.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد اتلتيك بلباو athletic club vs barcelona اليوم الخميس في كاس ملك اسبانيا ، في قمه لقاءات هذا الدور من كاس مالك اسبانيا يحل الليله حامل اللقب الفريق الكتالوني برشلونه وهو يريد الدفاع عن لقبه في الكاس ضيفا ثقيلا مساء اليوم علي وصيف النسخه الماضيه فريق اتلتيك بلباو وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب سان ماميس معقل اتلتيك بلباو والذي سوف يستقبل عليه خصمه الليله برشلونه في اقوي مباريات هذا الدور من الكاس ، وسوف تبدا اليوم الموافق 20 يناير مباراه برشلونه و اتلتيك بلباو في تمام الساعه العاشره والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

برشلونه هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، فريق برشلونه قبل ان يبدا رحله الحفاط عن لقبه في كاس الملك كان قد خرج من الدور نصف النهائي لكاس السوبر الاسباني علي يد خصمه الملكي ريال مدريد الاربعاء الماضي وخسر برشلونه هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين لبرشلونه ، برشلونه الليله سوف يخوض مباراته في الكاس وهو يريد الاستمرار في تحقيق النتائج جيده مع تشافي والتاهل لدور القادم من البطوله.

مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة يلا شوت

فيما فريق اتلتيك بلباو فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 من منافسات كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، فريق اتلتيك بلباو بعد خسر لقب النسخه الماضيه علي يد برشلونه كان قد بدا مشوراه في النسخه الحاليه من دور ال32 والذي التقي فيها مع فريق مانتشا ريال وحقق اتلتيك بلباو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، واخر مباراه لعبها اتلتيك بلباو قبل مباراته مع برشلونه كانت في نهائي السوبر الاسباني مع ريال مدريد وخسر اتلتيك بلباو ايضا هذا اللقب امام الريال بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيك بلباو

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس في دور ال 16 من الكاس من المتوقع ان يلعب ضيفا برشلونة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي تير شتيجن ، وفي خط الدفاع ألفيش، أراوخو، بيكيه، ألبا ، وفي خط الوسط بوسكتس، جافي، بيدري ، وفي خط الهجوم توريس، فاتي، ديمبيلي.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة ضد برشلونة

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة ضد برشلونة للموسم الحالي من الكاس من المتوقع ان يلعب الفريق على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أوناي سيمون ، وفي خط الدفاع انييغو ليكوي - دانييل فيفيان - مكيل بالينزياغا - اينييغو مارتينيز ، وفي خط الوسط بينات اتشيبريا - أوناي فينسيدور - إيكار مونياين - داني غارسيا ، وفي خط الهجوم إينياكي ويليامز - أوهيان سانسيت.