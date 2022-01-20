تراند اليوم : مباراة تونس مباشر .. مباراة تونس اليوم مباشر بث مباشر تونس وغامبيا مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر

يلا شوت بث مباشر مباراة تونس ضد غامبيا اليوم الخميس Gambia Vs Tunisia يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب تونس مع نظيرة غامبيا العاج في منافسات الدور الاخير للمجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب ليمبي ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة غامبيا وتونس علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة تونس وغامبيا اليوم

منتخب غامبيا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، المنتخب غامبيا لم يستطيع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب مالي يوم الأحد الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف وحيد لكل منهم وحاليا يحتل منتخب غامبيا المركز الاول ومتصدر مجموعتة السادسة وذلك لتعادلة في مباراة الجولة الثانية وانتصاره في الجولة الاولي اما نظيرة موريتانيا بنتيجة هدف مقابل لا شئ، واليوم سوف يدخل منتخب غامبيا الدور الثالث وهو يبحث تحقيق الأنتصار الثاني له للتأهل للدور القادم وهو متصدر مجموعتة.

مباراة تونس وغامبيا اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب تونس هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب الجزائر، المنتخب التونسي استطاع الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب موريتانيا وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد ولم يسنطيع الفوز في مباراة الجولة الاولي امام نظيرة منتخب مالي وخسر المباراة بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، ويحتل منتخب تونس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط جمعهم بعد انا حقق الانتصار في مباراة الجولة الثانية وخسر مباراة الجولة الاولي، منتخب تونس سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثاني له وتعويض خسارتة السابقة لتصدر مجموعتة والتاهل للدور القادم من بطولة كأس الأمم الافريقية.