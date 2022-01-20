تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وارسنال HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن

بث مباشر ليفربول وارسنال مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بث مباشر ليفربول أعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب عن تشكيلة فريق ليفربول الرسمية التي ستشارك فيها كتيبة الريدز في مباراة اليوم الخميس أمام فريق ارسنال ضمن مباريات نصف نهائي كاس رابطة المحترفين الإنجليزي 2021-2022.

فيما أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، عن تشكيلة فريق ارسنال الرسمية والتي ستشارك فيها كتيبة الجانرز في مواجهة اليوم.

وتعتبر هذه هي المواجهة رقم 13 بين آرسنال وليفربول في كأس الرابطة. حيث نجح كل فريق في التأهل على حساب الآخر 6 مرات، وبالتالي فان مباراة اليوم هو الفاصل بين الفريقين. وتعتبر مواجهات فريق ليفربول وارسنال هي المواجهات الأكثر تكرار في تاريخ المسابقة.

وسيغيب عن نادي ليفربول النجم المصري محمد صلاح بشكل رسمي، بعد أن التحق بمنتخب بلادة مصر، للمشاركة في دوري الأمم الافريقية 2022 المقامة في الكاميرون.

التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم ضد آرسنال

المدرب الألماني يورجن كلوب سيعتمد في مباراة اليوم على الثنائي ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وذلك بعد تأكيد تعافيهم من كورونا، وستكون التشكيلة كالاتي:

في حراسة المرمى كيليهير

في خط الدفاع أندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترنت ألكسندر أرنولد

وفي خط الوسط هندرسون – فابينيو – جونز – جوردون

وفي الهجوم دييجو جوتا – روبيرتو فيرمينيو

التشكيلة الرسمية لفريق آرسنال في مباراة اليوم

في حراسة المرمى آرون رامسديل

في خط الدفاع تيرني – جابريل ماجهالاس – بن وايت – تومياسو

وفي خط الوسط سميث روي – لوكونجا – أوديجارد – غابرييل مارتينيلي

وفي الهجوم ألكسندر لاكازيت – ساكا