تراند اليوم : بث مباشر مالي .. بث مباشر مالي وموريتانيا HD بث مباشر مباراة مالي وموريتانيا HD مباراة مالي اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة مالي ضد موريتانيا mali vs mauritania في منافسات كاس الامم الافريقيه اليوم الخميس ، من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب المالي متصدر المجموعه السادسه والباحث عن التاهل لمتصدر لمجموعته لدور ال16 في ختام مشوراه في دور المجموعات مع المنتخب الذي خرج من المنافسه علي التاهل المنتخب الموريتاني الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات من منافسات كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف تلعب مباراه مالي وموريتانيا الليله علي ارضيه ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 20 يناير المباراه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مالي وموريتانيا

المنتخب المالي يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك في ختام مباريات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب المالي قبل ان لعب مباراته في المجموعه كان قد نجح في تصدر المجموعه وذلك عقب التعادل في الجوله الثانيه مع منتخب غامبيا الاحد الماضي وتعادل المنتخب المالي في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويتصدر الان المنتخب المالي المجموعه السادسه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه وهو الليله سوف يبحث في مباراته في المجموعه عن حسم التاهل للدور التالي من البطوله.

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وعلي الجانب الاخر منتخب موريتانيا فهو الطرف الثاني مواجهه الليله وذلك في نهايه مشورا المنتخب الموريتاني في المشاركه الثانيه له في كاس الامم الافريقيه ، المنتخب الموريتاني في المشاركه الثانيه له في الكان كان قد فشل في تحقيق اي انتصار وذلك بعد ان تلقي الخساره في اول مبارتاه له في المجموعه السادسه والخساره الاخيره للمنتخب والذي خرج من خلاله من المنافسه علي الصعود لدور ال16 وذلك علي يد خصمه التونسي الاحد الماضي بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب الموريتاني بعد ان خرج من البطوله سوف يسعي الليله عن تقديم اداء جيد وتحقيق نتيجه جيده.

تشكسيلة مالي المتوقعة ضد موريتانيا

تشكسيلة مالي المتوقعة ضد موريتانيا ضمن اخر مباراة من دور المجموعات مساء اليوم الخميس من المتوقع ان يلعب المنتخب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إبراهيما مونكورو ، وفي خط الدفاع شارل تراوري - أبو بكر كيكي كوياتي - فالاي ساكو - هماري تراوري ’، وفي خط الوسط إيف بيسوما - محمد كمارا ، وفي خط الوسط الهجومي موسى جنيبو - أمادو حيدرة - آداما تراوري ، وفي خط الهجوم إبراهيما كوني.

تشكسيلة موريتانيا المتوقعة ضد مالي

تشكسيلة موريتانيا المتوقعة ضد مالي لحساب الجولة الثالثه والاخيرة من المجموعة من المتوقع ان يلعب الفريق اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أبوبكر ديوب ، وفي خط الدفاع علي عبيد - الحسن حويبب - عبدول با -سليمان كاراموكو ، وفي خط الوسط عبد الحي محمود - محمد ديلاحي يالي - ألميك موسى نداي ، وفي خط الهجوم آداما با - عمر كمارا - سليمان دوكارا.