تراند اليوم : بث مباشر تونس .. مباراة تونس مباشر مباراة تونس بث مباشر الآن HD مشاهدة مباراة تونس بث مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر

مباراة تونس بث مباشر الآن بث مباشر لمباراة تونس تونس مباشر مشاهدة مباراة تونس بث مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر مباراة تونس مباشر بث مباشر مباراة تونس تنطلق مواجهة المنتخب التونسي ونظيره المنتخب الغامبي اليوم في لقاء مهم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الأمم الأفريقية 2021-2022، منتخب تونس يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط بعد أن حسم صعوده بشكل شبه رسمي بعد فوز مصر ونيجيريا بالأمس، وبالتالي سيكون هناك أريحية كبيرة في اللقاء ضد منتخب غامبيا.

يخوض منتخب تونس مباراة جديدة اليوم امام منتخب جامبيا في اطار منافسات وفعاليات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في مواجهة يحتضنها ملعب ليمبي ستاديوم، المنتخب التونسي ليس أمامه اليوم إلا الفوز في هذه المباراة حلماً لتأهله بنجاح فهي الفرصة الوحيدة ليتخطي مرحلة المجموعات الحالية هو الفوز علي حساب منتخب جامبيا ، فقد يأتي ترتيبه في المركز الثالث حالياً ولديه ثلاثة نقاط ، ويأتي هذا التعثر عقب هزيمته في المباراة الإفتتاحية ولكنه قد نجح في الفوز واستطاع التغلب علي منتخب موريتانيا في الجولة الثانية والماضية برباعية نظيفة دون رد.

امام منتخب جامبيا يحاول تعزيز مركزه ورصيده ويتمني اليوم بأن يحقق الإنتصار من أجل التأهل ، فهو سيقاتل بكامل قوته اليوم حلماً للتأهل والبقاء في الكأس لهذه النسخة ، فهو يحتاج فقط للتعادل ليتأهل بنجاح ، ولكن في حالة الهزيمة سيمنح لمنتخب نسور قرطاج فرصة جيدة وهدية كبيرة ليتأهل علي حسابه ، حيث يأتي منتخب جامبيا في المركز الثاني ولديه 4 نقاط.