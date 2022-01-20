تراند اليوم : مباراة تونس اليوم بث مباشر bein sport .. بث مباشر لمباراة تونس وغامبيا مشاهدة مباراة تونس بث مباشر مباراة تونس مباشرة

مباراة تونس اليوم بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر لمباراة تونس مشاهدة مباراة تونس بث مباشر وأعلن منذر الكبير عن تشكيلة تونس ضد غامبيا حيث يلتقي الخصمان اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، في سياق مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويرفع نسور قرطاج شعار الفوز الذي لا بديل عنه بالرغم من معاناة المنتخب من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، فقد أكدت المدير الفني لمنتخب تونس إصابة 12 لاعب، مما سوف يتسبب في أزمة داخل نسور قرطاج لكن يبذل منذر الكبير جهده من أجل قيادة المنتخب نحو الفوز.

تقام مباراة تونس وغامبيا على أرض ملعب ليمبي، ومن المتوقع أن يجري منذر الكبير عدد من التغييرات على تشكيلة نسور قرطاج حيث سيبذل اللاعبين جهدهم من أجل الفوز، فسوف تغيب علي ملعول عن اللقاء، وسيقود حمزة المثلوثي، فيما سيقود قلب الهجوم الثنائي سيف الدين الجزيري، ويوسف المساكني، فيما سيفقد المنتخب التونسي جهود اللاعب وهبي الخرزي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وتبث مباراة تونس وغامبيا على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيلة تونس ضد غامبيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: بلال العيفة، حمزة المثلوثي، علي العابدي، منتصر الطالبي.

خط الوسط: أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، سيف الخاوي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.