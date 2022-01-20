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تراند اليوم : تونس مباشر .. بث مباشر تونس وغامبيا HD بث مباشر مباراة غامبيا وتونس بث مباشر غامبيا وتونس مباشر

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تونس مباشر بث مباشر تونس وغامبيا بث مباشر مباراة غامبيا وتونس بث مباشر غامبيا وتونس ويواجه المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره الغامبي لحساب الجولة الأخيرة من الدّور الأوّل في المجموعة الساّدسة من منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالكامرون.

و من المنتظر أن يعتمد النّاخب الوطني منذر الكبيّر على التّشكيلة التّالية في ظلّ الغيابات المتعدّدة التي سبّبتها الإصابات بفيروس .

بشير بن سعيد ، حمزة المثلوثي، علي العابدي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، الياس السخيري، أنيس بن سليمان، يوسف المساكني، سيف الدّين الخاوي، سيف الدين الجزيري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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