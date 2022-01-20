تراند اليوم : تونس غامبيا مباشر .. تونس وغامبيا مباشر HD بث مباشر تونس وغامبيا بث مباشر مباراة تونس وغامبيا HD

يلا شوت مشاهدة مباراة غامبيا وتونس بث مباشر gambia vs tunisia في كأس الأمم الأفريقية ، يحل منتخب تونس ضيفا مساء اليوم الخميس ضيفا من امام خصمه منتخب غامبيا ضمن مواجهة الجولة الثالثه والاخيرة من دور المجموعات في منافسات امم افريقيا وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ليمبي ستاديوم مستقبل عليه غامبيا المباراة.

منتخب تونس حاليا هو صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسه برصيد ثلاث نقاط بعد ان لعب المنتخب مباريتين وحقق الانتصار في مباراة وتعادل في مباراة اخري ، واليوم سوف يلعب مباراة الجولة الثالثه والاخيرة من اجل التاهل للدور القادم من البطولة في المواجهة من امام خصمه منتخب غامبيا ، واخر مباراة لعبها منتخب تونس حقق الانتصار الكبير فيها من امام خصمه منتخب موريتانيا باربع اهداف.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب غامبيا المباراة في الجولة الثالثه مساء اليوم من دور المجموعات من منافسات كاس امم افريقيا ، وحاليا منتخب غامبيا هو صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة السادسه برصيد 4 نقاط بعد ان لعب الفريق مباريتين وحقق الانتصار في مباراة وقد خسر في مباراة اخري ، واليوم سوف يلعب منتخب غامبيا من اجل الانتصار والتاهل للدور القادم من البطولة.