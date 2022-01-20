تراند اليوم : بث مباشر غينيا .. بث مباشر غينيا وسيراليون HD بث مباشر مباراة غينيا وسيراليون HD

بث مباشر مباراة غينيا وسيراليون بث مباشر مشاهدة مباراة سيراليون ضد غينيا الإستوائية sierra leone vs equatorial guinea في كاس الامم الافريقيه اليوم الخميس ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي منتخب سيراليون الثالث في المجموعه الخامسه مع ثاني المجموعه منتخب غينيا الإستوائية مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مباراه سيراليون وغينيا الإستوائية الليله علي ارضيه ملعب ليمبي ستاديوم وذلك في اخر مباريات المجموعه الخامسه من دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة سيراليون وغينيا الإستوائية

منتخب سيراليون يدخل مباراه اليله علي الطرف الاول وذلك في ختام مباريات في المجموعه الخامسه من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، المنتخب السيراليوني ان يخوض مباراته الاخيره في المجموعه كان قد دخل في المنافسه علي الصعود لدور ال16 حيث ان المنتخب قد خاض مبارتان في المجموعه وتعادل في المبارتان ولم يخسر ، وكان المنتخب السيراليوني قد تعادل في الجوله الثانيه بصعوبه وذلك امام المنتخب الإيفواري الاحد الماضي بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، المنتخب السيراليوني سوف يخوض مباراته الاخيره في المجموعه وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده وانتظار نتيجه الجزائر وساحل العاج.

مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غينيا الإستوائية فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب غينيا الإستوائية هو الاخر برغم لم يكون منافس في بدايه البطوله علي التاهل لدور ال16 ولكن المنتخب قد حقق مفاجاه من مفاجات البطوله وهي تحقيق الانتصار علي حامل اللقب المنتخب الجزائري في الجوله الثانيه الاحد الماضي وذلك بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، ويحتل منتخب غينيا الإستوائية قبل مواجهه اليوم المركز الثاني في المجموعه برصيد ثلاث نقاط وهو الاخر الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده والبقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي.