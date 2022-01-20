تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. الجزائر و كوت ديفوار مباشر الجزائر وكوت ديفوار مباشر بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر الجزائر و كوت ديفوار

بث مباشر الجزائر الجزائر و كوت ديفوار مباشر الجزائر وكوت ديفوار مباشر بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر الجزائر و كوت ديفوار بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد ساحل العاج algeria vs ivory coast اليوم الخميس في كاس الامم الافريقيه ، في مباراه الفرصه الاخيره من اجل الوصول الي دور ال16 يستعد الليله المنتخب الجزائري وهو يريد اظهار اداء و روح نسخه 2019 و التتويج باللقب الافريقي لمواجهه في ختام مشوراه في دور المجموعات خصمه منتخب ساحل العاج الذي يريد هو الاخر الصعود للدور القادم مساء اليوم وذلك في قمه مباريات الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب جابوما في دوالا الكاميرونيه قمه المنتخب الجزائري وخصمه الإيفواري وذلك في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

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المنتخب الجزائري يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الجزائري كان قد بدا هذه النسخه من الكان علي عكس النسخه الماضيه الذي نجح فيها بتتويج باللقب وذلك بعد ان فشل في حسم الصعود قبل الجوله الاخيره حيث ان المنتخب قد تعادل في مباراه وخسر ايضا ، المنتخب الجزائري قبل مواجهه اليوم كان قد خسر مباراته في الجوله الثانيه وذلك علي يد منتخب غينيا الاسيوائيه في احد مفاجات البطوله وذلك بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، والليله المنتخب الجزائري سوف يدخل المباراه وهو لاشئ امامه سوء تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل حجز مكان له في الدور القادم.