تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة اليوم الجزائر مباشر حفيظ دراجي .. مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي بث مباشر مباراة الجزائر وساحل العاج

قمة نارية Ivory Coast vs Algeria في الكان، مشاهدة مباراة الجزائر وساحل العاج بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش على ستاد جابوما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، وسقط منتخب الجزائر في فخ الهزيمة أمام غينيا الإستوائية بهدف دون رد في واحدة من أقوى مفاجأت وصدمات البطولة في آن واحد، وسيبحث منتخب الجزائر في لقاء اليوم عن الانتصار وخطف النقاط الثلاثة من أجل العبور للدور القادم ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به المحاربين في النسخة السابقة من البطولة، منتخب الجزائر استعاد في لقاء اليوم لخدمات راميز رزوقي الذي بات جاهزا فنيا وبدنيا للمشاركة في اللقاءات، الجزائر يدرك تماما أن مباراة اليوم صعبة للغاية ولا سيما وأنه مصيرية في مشوار الفريق في استكمال مشواره الإفريقي.

المران الأخير لمنتخب الجزائر شهد اجتماع اللاعبين وتعاهدوا على تحقيق الانتصار في مباراة اليوم لضمان عدم الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب محاربو الصحراء سيخوض اللقاء بالقوة الضاربة وقام نجوم منتخب السنغال وعلى رأسهم القائد رياض محرز، والحارس مبولحي، والمدافعين ماندي وبن العمري، والمهاجم سليماني على تحفيز اللاعبين من أجل الخروج من المواجهة بالنقاط الثلاثة.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام ساحل العاج

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عبد القادر بدران - عيسى ماندي - يوسف عطال

خط الوسط: سفيان فيجولي - رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: محمد يوسف بلعيلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة لها

تتابعون مواجهة الجزائر وكوت ديفوار في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الجزائر وكوت ديفوار عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 2 Max .

وفي الجانب الأخر يتطلع منتخب ساحل العاج إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل العبور للدور القادم من التصفيات، منتخب ساحل العاج يدرك تماما أن فرصته أكبر من المحاربين قبل لقاء اليوم، وسيخوض ساحل العاج لقاء اليوم بالقوة الضاربة وسيحاول الأفيال استغلال أنصاف الفرص من أجل الخروج من المواجهة بالعيار الثقيل والتأهل لدور الـ16 من البطولة الإفريقية، منتخب ساحل العاج حقق الفوز في الجولة الأولى أمام غينيا الإستوائية بهدف دون رد ،ثم تعادل مع سيراليون بهدفين لمثلهما، الجهازالفني لمنتخب كوت ديفوار عقد جلسة مع اللاعبين وأكد خلالها أن مواجهة العيار سيكون من العيار الثقيل ألا ان الأفضلية تصب في صالح منتخب الأفيال مما يجعلهم أكثر هدوءا قبل المباراة وهذا سيمنحهم الأفضلية أمام حامل لقب كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل ساحل العاج المتوقع أمام الجزائر

حراسة المرمى: بدرة علي سنجاري

خط الدفاع: سيرج أورييه - إيريك بيلي - ويلي بولي - غيسلان كونان

خط الوسط: إبراهيم سنجاري - جان ميشيل سيري - فرانك كيسي

خط الهجوم: ماكسويل كورنيت " ويلفريد زاها" - سيباستيان هالير - نيكولا بيبي