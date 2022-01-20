تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية HD مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر

ننقل في بث مباشر وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية في منافسات الجولة الثالثة عبر قناة beIN MAX 1 على ملعب جابوما تعليق حفيظ دراجي .

تنطلق مباراة الجزائر وساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الخميس الموافق لـ 20 يناير 2022 على الساعة: 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

وعل الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .