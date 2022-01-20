تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. الجزائر وكوت ديفوار مباشر HD بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار مقابلة الجزائر اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار مقابلة الجزائر اليوم مباشر بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار مباشر بث مباشر الجزائر وأعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيلة التي سيخوض بها مباراة كوت ديفوار، مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا في الكاميرون.

يخوض المنتخب الجزائري مساء اليوم الخميس مواجهة حاسمة في ثالث جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، في رحلة بحث عن التأهل بعد بداية مخيبة حصد خلالها نقطة وحيدة من مباراتين.

وتعادل المنتخب الجزائري سلبيا في أول مباراة أمام سيراليون، وخسر أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية بهدف وحيد أنهى سلسلة امتدت 35 مباراة لم يذق فيها أشبال المدرب جمال بلماضي الخسارة، وحَرم "محاربي الصحراء" من الوصول إلى الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا (35 مباراة).

ووفقا لنظام كأس أمم أفريقيا، تتأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ضمن المجموعات الست في المسابقة.

ويتصدر منتخب ساحل العاج المجموعة الخامسة حاليا برصيد 4 نقاط، وضمن تأهله رسميا قبل خوض الجولة الأخيرة، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 3 نقاط أمام سيراليون بنقطتين والجزائر بنقطة واحدة.

وسيضمن الفوز تأهل الجزائر في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام ساحل العاج في حال انتهت المباراة الأخرى بالمجموعة بفوز غينيا الاستوائية أو سيراليون.

وفي حال فوز الجزائر على ساحل العاج وتعادل سيراليون مع غينيا الاستوائية، سوف تتساوى منتخبات الجزائر وساحل العاج وغينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة فيما بينهم ترتيب المراكز من الأول إلى الثالث.

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

وعلى الجانب الآخر أعلن إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيلة فريقه والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: سليفان جبوهو

خط الدفاع: وونلو كوليبالي، تراوري، مامادو باكايوكو، ويلفريد كانون

خط الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، سيري دي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، جاردل، كودجيا.

يشار إلى أن منتخب الجزائر حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تفوق على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على مالي.