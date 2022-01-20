تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. بث مباشر الجزائر وساحل العاج HD بث مباشر مباراة الجزائر وساحل العاج HD مباراة الجزائر بث مباشر

مباراة الجزائر مباشر بث مباشر الجزائر وساحل العاج HD بث مباشر مباراة الجزائر وساحل العاج HD مباراة الجزائر بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وساحل العاج بث مباشر يلا شوت algeria vs ivory coast في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب الجزائر مساء اليوم الخميس خصمه منتخب ساحل العاج ضمن مواجهة الجولة الثالثه والاخيرة من دور المجموعات من اجل التاهل للدور القادم ، وسوف تبدا اليوم الخميس المباراة في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر والتي سوف تقام تقام اليوم علي ارضية ملعب جابوما مستقبل عليه الجزائر المباراة.

منتخب الجزائر اليوم من اجل التاهل للدور القادم من منافسات كاس امم افريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب وحاليا منتخب الجزائر هو صاحب المركز الاخير في المجموعة الخامسه برصيد نقطة واحده فقط وذلك بعد ان لعب المنتخب مباريتين ولم يحقق الانتصار في اي مباراة وقد تعادل في مواجهة وقد خسر في مباراة اخري ، واليوم سوف يلعب من اجل التاهل للدور القادم من البطولة في مواجهة قوية امام ساح العاج.

فيما منتخب ساحل العاج سوف يلعب اليوم هو الاخر من اجل التاهل وهو حاليا صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة الخامسه برصيد اربع نقاط بعد ان تعادل في مباراة وقد حقق الانتصار في مباراة ، واليوم الفريق سوف يسعي ان يحقق الانتصار من امام حامل لقب كاس امم افريقيا منتخب الجزائر في المباراة القوية المنتظره من اجل التاهل للدور القادم من منافسات كاس امم افريقيا.