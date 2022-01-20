تراند اليوم : قناة الارضية الجزائرية مباشر .. قناة الارضية الجزائرية بث مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشرة

قناة الارضية الجزائرية مباشر قناة الارضية الجزائرية بث مباشر المنتخب الجزائري في مواجهة مصيرية من أجل تحقيق ثلاث نقاط ستكون هامة في مسيرته من أجل الوصول إلي الدور المقبل من هذه البطولة، فهل ينجح محاربي الصحراء في التفوق علي حساب منتخب كوت ديفوار في هذه المواجهة القوية، أم سيكون هناك تعثر جديد في مشواره من أجل خسارة النقاط ويبتعد عن الصعود للدور المقبل من هذه البطولة، خاصة في ظل الأداء السلبي الذي لم ينجح به في الفترة الماضية.

منتخب الجزائر لم يتمكن سوي من حصد نقطة واحدة فقط من المواجهات الماضية، وكانت في اللقاء الأول له ضد منتخب سيراليون، وبالتالي أضاع نقطتين في ظل الأداء القوي الذي قدمه في مسيرته، بينما في اللقاء الثاني له أمام منتخب غينيا الإستوائية فشل ، وذلك بعد الخسارة من المنافس بهدف دون رد.

منتخب ساحل العاج من جانبه لن يفرط في الإنتصار ضد منتخب علي حساب المنتخب الجزائري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة، وهي علي الأقل الخروج بنقطة واحدة من هذه المواجهة ، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب الجزائر، أم يفشل في هذه المواجهة ويواجه معضلة جديدة في مشواره، خاصة في ظل الأداء السلبي الذي قدمه في آخر مواجهة له، خاصة بعد التعادل ضد منتخب سيراليون.