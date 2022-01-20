تراند اليوم : الجزائرية الارضية مباشر .. مباراة الجزائر الارضية الجزائرية مباشر match algerie مباراة الجزائر اليوم بث مباشر القناة الارضية الجزائرية مباشر

الجزائرية الارضية مباشر مباراة الجزائر الارضية الجزائرية مباشر match algerie مباراة الجزائر اليوم بث مباشر القناة الارضية الجزائرية مباشر وتعتبر قناة الأرضية الجزائرية من اهم القنوات التي تعمل على نقل مختلف الأخبار المتعلقة بشكل أساسي بالألعاب الرياضية المختلفة وبخاصة كرة القدم، ويتم عرض كثير من المباريات على هذه القناة، وهذا يدفع الناس الذين يهتمون بهذا المحتوى بالعمل على البحث عن التردد الخاص بهذه القناة، ولذا فسوف نعمل في هذا اليوم بالتعرف على الإجابة المتعلقة بسؤال الجمهور حول ما هو تردد قناة الأرضية الجزائرية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير

تعتبر قناة الأرضية الجزائرية من أفضل القنوات التي يتم بثها من دولة الجزائر العربية، والتي تقوم بالعمل على تقديم العديد من البرامج المختلفة، والبطولات التي تحدث في قارة إفريقيا، فهي ترتكز بشكل أساسي على تقديم الأشياء المتخصصة بكرة القدم، والتي يتابعها عدد كبير من الناس المهتمين بهذا المجال، وسنعمل الآن على وضع التردد الخاص بهذه القناة من غير تشفير، وهذا التردد هو على النحو الآتي:

التردد الأول: 12674. معدل الترميز: 20740. الاستقطاب:H القمر الصناعي: Ses 4 Nss 7

التردد الثاني: 11679. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب H. القمر الصناعي: Eutelsat 7 west A.

التردد الثالث: 11060. معدل الترميز: 23700. الاستقطاب H. القمر الصناعي: Atlantic Bird.

التردد الرابع: 12577. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: H. القمر الصناعي: Hot Bird.



كيفية ادخال تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات

يحتاج كثير من الناس الذين لديهم اهتمام كبير في مباريات كرة القدم، والبطولات التي تقع بشكل أساسي في قارة أفريقيا، للطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يعملوا على كتابة تردد قناة الجزائرية الأرضية، على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية: