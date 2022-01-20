تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار HD مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر الجزائر وساحل العاج HD

مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر مباشر بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار مباراة الجزائر اليوم مباشر بث مباشر الجزائر وساحل العاج وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الجنوب أفريقي فيكتور ميغيل دي فريتاس غوميز لإدارة مباراة كوت ديفوار-الجزائر التي ستقام يوم الخميس على ملعب جابوما بمدينة دوالا (الخامسة مساءً)، وهذا في إطار الجولة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم 2021 (المؤجلة إلى 2022) التي تجرى بالكاميرون من 9 جانفي إلى 6 فيفري القادم.

وكانت مصادر داخلية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن تعيين الحكم الغامبي باكاري بابا جاساما لكن الهيئة القارية قد أعلنت بعد ذلك وبشكل رسمي في وقت متأخر من مساء يوم أمس عن تعيين حكم جنوب إفريقي.

وسيساعد فيكتور ميغيل دي فريتاس جوميز (39 سنة)، وهو حكم دولي منذ 2011، كل من مواطنيه ثيو جرانفيل و سورو باتسوان من ليزوتو، أما الحكم الرابع فهو البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

ويتعلق الأمر بالمباراة الثانية لهذا الحكم خلال كأس إفريقيا للأمم 2021، بعد أن قاد مباراة نيجيريا والسودان (3-1)، التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب “رومدي أديجا” بمدينة غاروا لحساب المجموعة الرابعة.

وبعد تعثرها يوم الثلاثاء الماضي أمام منتخب سيراليون (0-0)، انهزم المنتخب الوطني يوم الأحد أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-1، لأول مرة بعد سلسلة 35 مباراة دون هزيمة.

فبنقطة واحدة في رصيدها، سيتعين على الجزائر قطعا أن تهزم منتخب كوت ديفوار الذي بحوزته 4 نقاط، على أمل انتزاع تأهلها للثمن النهائي من الدورة. بينما ستجمع المباراة الأخرى من هذه المجموعة سيراليون (نقطتان) بغينيا الاستوائية (3 نقاط) في نفس اليوم والتوقيت على ملعب ليمبي (الخامسة مساء).

وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المرتبة الثالثة إلى الدور الثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2022.