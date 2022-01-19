تراند اليوم : بث مباشر مصر السودان .. مصر السودان مباشر مشاهدة مباراة مصر مباشر HD مشاهدة مباراة مصر والسودان بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر

يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأربعاء نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والاخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

مباراة منتخب مصر والسودان اليوم بأمم افريقيا

موعد مباراة منتخب مصر والسودان فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم كل محمود الونش بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية في المباراة السابقة أمام غينيا بيساو، وأحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب السمانة، وأكرم توفيق الذي عاد إلى مصر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم على حساب السودان الذي يقبع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لحسم بطاقة العبور لدور الـ16، للبطولة مع منتخب نيجيريا الذي يواجه غينيا بيساو اليوم ويتصدر الأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان هو محمد الشناوى في حراسة المرمي، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وايمن اشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم.