تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مباراة مصر اليوم مباشر HD بث مباشر منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة مصر والسودان بث مباشر

مباراة مصر مباشر مباراة مصر اليوم مباشر بث مباشر منتخب مصر الآن مباراة مصر والسودان بث مباشر وتشكيلة منتخب مصر ضد السودان اعتمدها المدير الفني كارلوس كيروش حيث تأتي المباراة مساء اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون، ومن المتوقع أن يجري المدير الفني للفراعنة بعض التغييرات على تشكيل المنتخب المصري، ويأمل المنتخب الوطني تحقيق انتصار قوى في هذه المنافسة الهامة والحاسمة.

يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو مباراة مصر والسودان، وكان المنتخبان قد انتهيان من التدريبات الجماعية الخاصة بهم وقد أكد المدير الفني لمنتخب مصر استعداد لاعبيه الذين يتوجب أن يحققوا الفوز من أجل ضمان تأهلهم إلى دور الـ 16، ويسعى المنتخب المصري لتفادي الانتقادات التي تلقاها منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، فقدم اللاعبين مستوى متواضع جداً حيث فقد اللاعبين النقاط الثلاثة في أول جولاتهم مخيبين أمال الجمهور العربي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر والسودان على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين والسودان وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط حيث فاز في مباراة وخسر مباراة، بينما يحتل منتخب السودان المركز الرابع برصيد نقطة فتعادل في مواجهة وانهزم في الآخرى.

تشكيلة مصر ضد السودان

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي.

في خط الوسط: أحمد سيد زيزو، عمرو السولية، محمد النني.

في قلب الهجو: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.