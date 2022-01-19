تراند اليوم : مصر السودان مباشر .. بث مباشر مصر السودان بث مباشر مباراة مصر والسودان مباشر مصر و السودان مباراة مصر والسودان مباشر

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وتحتل النسخة الحالية من «الكان» مكانة خاصة نظرًا للتحديات التي واجهت البطولة قبل انطلاقها إلى جانب تواجد أسماء لامعة مثل محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي.

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رابط البث المباشر لقناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 ومباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء 19-1-2022

وتوفر المصري اليوم لزوارها خطوات استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2021 والتي تحتضنها دولة الكاميرون خلال الفترة الحالية.

وجب التنويه إلى أن القنوات التي سنذكرها في التقرير التالي تعرض عددا من المباريات فقط سواء الخاصة بمنتخبات بلادها أو منتخبات أخرى.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباريات كاس الأمم الأفريقية

تبث قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات:

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يمكن استقبال قناة النبأ الليبية عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بإدخال البيانات التالية:

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa .

استقبال القناة الجزائرية المفتوحة الناقلة لبطولة كاس أمم افريقيا

توجد القناة الجزائرية بصفة مستمرة على القمر «النايل سات» وذلك بإدخال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

وتبث القناة مواجهات «محاربو الصحراء» بصفة مستمرة إلى جانب وجود فقرات فنية مخصصة لتحليل أداء المنتخبات ومتابعة مستجدات الأحداث.

قناة فوكس سبورت الناقلة لبطولة الكان

تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تيلي تيلي تشاد

تردد القناة: 12015 على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

وتوفر أيضًا قناة رتب بوركينا فاسو مباريات البطولة ولكن على القمر الصناعي يوتلسات 9 بتردد 11900 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

وتعد قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس أمم أفريقيا 2021 تليفزيونيًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

تردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد القناة الأرضية المشفرة الناقلة لمباريات مصر وبطولة أمم أفريقيا 2022

تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات.

التردد 11449

معدل الترميز 27500

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