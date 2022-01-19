تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مباراة مصر اليوم مباشر مباراة مصر والسودان بث مباشر ماتش مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر

مباراة مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر مباشر بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مصر مباراه مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر اليوم مباشر ماتش مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراه مصر والسودان مباشر يلتقي اليوم المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بنظيره السوداني، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تقام حاليًا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير.

يواجه المنتخب المصرى نظيره المنتخب السودانى اليوم فى الأوقات التالية:

الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

الساعة التاسعة توقيت الأردن.

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

الساعة العاشرة بتوقيت قطر.

الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبى.

موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساءً الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

19 يناير 2022

مصر × السودان – الساعة 9 مساءًً

غينيا بيساو × نيجيريا – الساعة 9 مساءًً

20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية – الساعة 6 مساءًً

الجزائر × كوت ديفوار – الساعة 6 مساءًً

جامبيا × تونس – الساعة 9 مساءًً

مالى × موريتانيا – الساعة 9 مساءًً

أقرأ أيضا _ترتيب المنتخبات فى كأس الأمم الأفريقية

مُعلق مباراة مصر والسودان اليوم:

يقوم بالتعليق على مباراة مصر والسودان اليوم المعلق عصام الشوالى

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان:

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان:

تُذاع مباراة مصر والسودان عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 1 Max.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات:

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

تردد القناة: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ :2/3