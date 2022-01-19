تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر HD بث مباشر مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر والسودان مصر والسودان بث مباشر

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

تقام مباراة منتخب مصر والسودان في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية 2022 مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وقد اعلنت بعض القنوات المفتوحة رسميا حصولها على حقوق نقل المباراة، ومن اهم هذه القنوات ما يلي.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000.

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي

ترتيب منتخب مصر اليوم في مجموعة كأس الامم الافريقية

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية 2022 برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب السودان المنافس اليوم في الجولة الثالثة المركز الاخير من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

تشكيل منتخب مصر اليوم

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.