تراند اليوم : مصر مباشر .. مصر والسودان مباشر مباراة مصر والسودان مباشر بث مباشر مباراة مصر والسودان مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر يلا شوت

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وتقوم قناة فوكس سبورت بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بتردد 12284 أفقي بمعدل ترميز 27500، بالإضافة إلى قناة تيلي تشاد والتي تبث عبر تردد 12015 أفقي على النايل سات أيضاً بمعدل ترميز 27500.

مشوار منتخب مصر

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب السودان في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويضع الفراعنة تحقيق الانتصار صوب أعينهم من أجل التأهل إلى الدور الستة عشر من البطولة الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد فاز في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد سجله اللاعب محمد صلاح، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط هامة في مشوار كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا في مباراة الجولة الأولى.

وفي حالة التأهل سينتظر منتخب مصر مواجهة هامة في دور الستة عشر أمام أحد منتخبات المجموعة الخامسة التي يتواجد بها منتخبات الجزائر وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية، والتي تقام مبارياتهم غدا الخميس من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني، وسط حظوظ ضئيلة لمنتخب الجزائر في التأهل.