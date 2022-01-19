تراند اليوم : مباشر مصر .. مصر والسودان مباشر HD بث مباشر مصر والسودان مشاهده مباراه مصر والسودان مباشر ماتش مصر و السودان مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد السودان egypt vs sudan اليوم الاربعاء في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان عاد الي المنافسه علي التاهل في الجوله الماضيه يصطدم الليله منتخبان وهو يسعي لتحقيق انتصار معنوي مهم له في ختام مشوراه في دور المجموعات وذلك عندما يلتقي مع المنتخب الذي يبحث هو الاخر فرصه لنفسه من اجل التاهل لدور القادم المنتخب السوداني وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه مصر والسوادن الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو في مدينه ياوندي الكاميرونيه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 19 يناير مباراه مصر والسوادن في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والعاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة مصر والسودان

منتخبان يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الجوله الاخيره من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، منتخبان بعد ان خسر مباراته الاولي في الكان كان قد نجح في الجوله الثانيه بتحقيق اول انتصار له في البطوله وذلك علي حساب منتخب غينيا بيساو السبت الماضي وحقق منتخبان الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، منتخبان يدخل مباراته الاخيره في دور المجموعات وهو يحتل المركز الثاني في المجموعه وهو الليله سوف يبحث عن تامين مركزه والتاهل لدور التالي من الكان.

مباراة السودان ومصر

فيما منتخب السودان فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب السوداني برغم من كل المشاكل الذي تواجه المنتخب قبل البطوله ولكن المنتخب كان قد نجح في البقاء في المنافسه علي التاهل حتل الجوله الاخيره من دور المجموعات وذلك بعهد تعادل في مباراه وخسر ايضا مبارتان وجمع نقطه واحد قبل مباراته مع منتخبان ، وكان المنتخب السوداني قد خسر مباراته في الجوله الثانيه من المجموعه وذلك علي يد المنتخب النيجيري السبت الماضي ايضا وخسر المنتخب السوداني هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف.