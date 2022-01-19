تراند اليوم : مباراة مصر مباشر الآن .. ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر ماتش مصر مباشر ماتش مصر والسودان بث مباشر

مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر ماتش مصر مباشر ماتش مصر والسودان بث مباشر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية، والتي تبث على القنوات المجانية، ويأتي تاريخ مباراة مصر والسودان في إطار كأس الأمم الأفريقية تكون على بتوقيت القاهرة بالضبط 9:00 المحلي (الساعة العاشرة من مكة المكرمة)، والتي ينتظره ملايين عشاق الساحرة المستديرة.

وتقام مباراة مصر والسودان على أرض ملعب أحمدو أهيدجو، وكان الفراعنة قد انتهوا من التدريبات الجماعية الخاصة بهم حيث سيبذل اللاعبين جهود مكثفة من أجل تحقيق نصر مشرف، فقد تعرض المنتخب المصري لانتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع جداً في البطولة، كما حمل الجمهور المدير الفني كارلوس كيروش مسؤولية ظهور المنتخب المصري بمستوى ضعيف، وستكون مهمة اللاعبين في هذه المواجهة الهامة والحاسمة تقديم أفضل ما لديهم.

وكان المنتخب المصري قد تلقي الهزيمة على يد المنتخب النيجيري في الجولة الأولي التي انتهت هدف دون رد، ونجح لاعبي المنتخب المصري في تحقيق فوز ثمين جداً على غينيا بيساو، وبذلك حصل الفراعنة على ثلاث نقاط ويجب عليه أن يحقق التعادل أو الفوز في هذه المواجهة من أجل تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

تعرف على القنوات المفتوحة بث مباراة بين مصر والسودان

على الرغم من أن المباراة ستذاع على BEIN الرياضية HD 1 الحد الأقصى مشفرة قناة بصوت المعلق التونسي عصام Chavali، وهناك 7 قنوات المفتوحة التي ستبث المباراة.

والقنوات المفتوحة لمباراة مصر والسودان على النحو التالي:

قناة الأولى الجزائرية والأقمار الصناعية: نايل سات، تردد: 11680 رأسي، معدل الرمز البريدي: 27500 (5/6).

قناة الليبية آل النبأ: نايل سات، تردد 11096، ومعدل الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معدل

قناة فوكس سبورت: نايل سات، تردد 12284، ومعدل الاستقطاب أفقي، معدل كود 27500.

تيلي تشاد القناة: نايل سات، تردد 12015، ومعدل الاستقطاب أفقي، معدل كود 27500.

قناة يوروسبورت: هوت بيرد، تردد 11090 والتوجيه 13 شرقا، العمودي، معدل كود 27500، على 3/4 أرديتو 2.

قناة الساحة الرياضية: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، الاستقطاب الرأسي، ومعدل كود 27500.

ترتيب المجموعة من مصر قبل المباراة ضد السودان

المنتخب الوطني يدخل في مواجهة مع السودان، مع الأخذ المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف نيجيريا التي خرجت في قادة الجماعة؛ لديه 6 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لمنتخب السودان أمام مصر اليوم كالآتي: