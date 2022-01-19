تراند اليوم : بالصور- كيف تصدر هنية شاشات الإعلام الكويتي؟

كيف تصدر هنية شاشات الإعلام الكويتي؟

غزة- الكويت / الخليج 365:

تصدر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وسائل الإعلام الكويتي، وشاشات التلفزة الكويتية والقنوات الفضائية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" هاتف السبت، الأمير الكويتي صباح الأحمد الصباح واستعرض معه تفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة.

وأشار هنية إلى أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية.

من جانبه، عبر أمير الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئته للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن المصالحة أفرحت كل العرب.

وأكد أمير الكويت أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، معرباً عن أمنيته أن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم.