تراند اليوم : الفنان هانى شاكر لا زال القرار قائما بعدم غناء حسن شاكوش

أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن تفاصيل جديدة عن تغيير مطربى المهرجانات أسماءهم، موضحا أنه لا يوجد أسماء عملت فى مجال السينما اسمها "شاكوش" أو "طيخا" أو "عنبة" أو "حاحا".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن وضع حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، ما زال القرار قائما بعدم الغناء، لأن ما فعله يعد فعلا فاضحا فى الطريق العام، ولا تراجع أو استسلام عن هذا القرار، موضحاً أن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.

وعن موقف المطرب حمو بيكا قال هاني شاكر: "إن حمو سيسمح له دخول امتحانات النقابة بعد عام، وهدفنا هو احتواء جيل مطربي المهرجانات من المواهب فقط".

وشدد نقيب الموسيقيين على أنه يتمنى أن يواصل الإعلام دعمه لما يفرضه من قرارات التى هدفها الارتقاء بالذوق العام.