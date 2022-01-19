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تراند اليوم : تعليق حفيد عمر الشريف على أنباء وفاته في حادث مروع

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علق حفيد الفنان المصري العالمي عمر الشريف على أنباء وفاته في حادث مروع والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وكذب عمر الشريف جونيور هذه الأخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات.

وكتب عمر الشريف: "كل الأخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة".

وكان حفيد عمر الشريف قد أثار جدلا واسعا في مصر بعد مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حيث تحدث عن كيفية مغادرته لمصر ورد فعل عائلته وأصدقائه في كندا على توجهه الجنسي الشاذ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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