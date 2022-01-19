تراند اليوم : وفاة شقيقة الفنان أحمد سلامة بعد صراع مع مرض القلب

توفىت شقيقة الفنان أحمد سلامة وعمة الفنانة سارة سلامة د.آمال سلامة ، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، وذلك داخل أحد مستشفيات مدينة نصر، ولم يتم حتى الآن تجديد موعد تشييع الجثمان.

وقال الفنان أحمد سلامة إن شقيقته توفت متأثرة بمرض القلب، حيث أجرت خلال الأشهر الماضية عملية قلب مفتوح، وظلت تعانى من أعراض العملية فترة ما حتى فارقت الحياة.

كان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قد اختار فى شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد سلامة، ليكون عضوا بمجلس إدارة النقابة، ليحل بدلاً من الفنان أحمد صيام، والذى تقدم بإستقالته وتم قبولها من مجلس نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل "شارع 9"، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة كل من: رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الإتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ماجد الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والذى يعرض حاليا على أحد الفضائيات العربية.