تراند اليوم : بث مباشر جزر القمر .. بث مباشر غانا وجزر القمر HD بث مباشر مباراة جزر القمر وغانا HD

بث مباشر مشاهدة مباراة غانا ضد جزر القمر ghana vs comoros في كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 18 يناير ، في الفرصه الاخيره من اجل التاهل لدور ال16 يلتقي الليله منتخب غانا في مباراته الاخيره في دور المجموعات وهو يبحث عن اول انتصار له في المجموعه مع خصمه الذي يشارك للمره الاولي في البطوله منتخب جزر القمر الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه غانا وجزر القمر الليله علي ارضيه ملعب رومدي أدجيا ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء المباراه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة غانا وجزر القمر

المنتخب الغاني يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك في ختام لقاءات دور المجموعات للمجموعه الثالثه من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغاني لم يقدم اداء جيد خلال المبارتان الذي لعبهم في هذه النسخه من كاس الامم الامم ولم ينجح المنتخل في تحقيق اي انتصار حيث خسر مباراته الاولي وتعادل في المباراه الثانيه والتي كانت مع منتخب الجابون في الجوله الثانيه وقد تعادل منتخب غانا في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل هدف ، المنتخب الغاني يدخل مواجهه الليله وهو يحتل المركز الثالث في المجموعه نقطه واحده وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط وانتظر نتيجه المغرب والجابون.

مباراة جزر القمر وغانا يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب جزر القمر فهو الطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب جزر القمر قبل ان يواجه نظيره الغاني كان قد خرج من المنافسه علي التاهل لدور القادم وذلك بعد ان تلقي الخساره الثانيه له في المجموعه الثالثه علي يد منتخب المغرب الجمعه الماضيه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، ويحتل منتخب جزر القمر قبل مباراته الاخيره المركز الاخير في المجموعه بدون نقاط وهو الليله هو الاخر سوف عن تحقيق الانتصار الاول له في المجموعه.