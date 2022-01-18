تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر مباراة المغرب HD مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب والجابون

تواجه الجابون المغرب مساء الثلاثاء (8:00 مساء) في اليوم الثالث من دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم. فيما يلي التراكيب المحتملة للفريقين.

إنه مثل نهائي للمركز الأول في هذه المجموعة B. مساء الثلاثاء (8:00 مساء) ، على ملعب أحمدو أهيجو في ياوندي ، سيواجه الجابون والمغرب بعضهما البعض ، في اليوم الثالث من مرحلة المجموعات. كأس الأمم الأفريقية.

وقد تأهل بالفعل للمركز الثامن ومتصدر المجموعة بعد انتصارين في مباراتين ، ويحتل أسود الأطلس المركز الأوفر حظًا لهذه المباراة ، فيما كانت الجابون تحت المراقبة ضد غانا يوم الجمعة الماضي (1-1).

تشكيلة المغرب في مواجهة الجابون في كأس أمم أفريقيا

سيكون اختيار الغابونيين بدون بيير إيمريك أوباميانغ وماريو ليمينا ، اللذين يعودان إلى أنديتهما بعد التعاقد مع Covid-19 ويغيبان عن بقية البطولة. ديفيد سامبيسا ، دينيس بوانجا ، أولريش إينيمي ، سيرج نجولي وجونيور فوتسو إيجابيون وبالتالي سيكونون غائبين. في المقابل ، يمكن لـ وحيد خليلهودزيتش الاعتماد على عودة ريان ماي ، الذي يمكنه حتى المطالبة بمكان انطلاق .

في حال التعادل ، سيضمن الجابون والمغرب التأهل للدور المقبل. للتذكير ، ستلعب أربعة من أصل ستة أفضل ثلث من المجموعات دور الـ 16 ، بالإضافة إلى أول مجموعتين من كل مجموعة.

إليكم تشكيلة المغرب ضد الجابون

أعلن وحيد خليلهودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم عن تشكيل فريقه امام الجابون في قمة الجولة 3 من منافسات كأس أمم أفريقيا على ملعب أحمدو أهيدجو

في حراسة المرمى : ياسين بونو

في خط الدفاع : أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – أدم ماسينا

خط الوسط : عمران لوزا – سفيان أمرابط – طارق تيسودالي – سفيان بوفال

خط الهجوم : أيوب الكعبي – يوسف النصيري

المغرب-الجابون: تعيين حكم مثير للجدل لتقنية الفيديو المساعد

عينت لجنة حكام CAF حكم حكم الفيديو المساعد المثير للجدل للمباراة بين المغرب والجابون

يوم الثلاثاء ، والتي تعد لليوم الثالث من دور المجموعات من كأس إفريقيا للأمم 2021.

هذا هو الزامبي جاني سيكازوي ، الذي تسبب في جدل خلال مباراة مالي وتونس ، بإنهاء المباراة

قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفقًا للمعلومات التي جمعتها sahifa sport سابقًا ، تم إيقاف جاني سيكازوي في البداية ، لكن

نقص الحكام في VAR ، بالإضافة إلى بعض الضغوط ، أدى إلى إعادة تأهيل الزامبي.

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون الحكم الرئيسي للقاء الموريتاني دهان بيده. وستنطلق المباراة الثلاثاء الساعة الثامنة مساء على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.