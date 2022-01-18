تراند اليوم : بث مباشر مباراة المغرب .. مبارات المغرب مباشر بث مباشر لمباراة المغرب والغابون HD مباراة المغرب اليوم مباشر

بث مباشر مباراة المغرب .. مبارات المغرب مباشر بث مباشر لمباراة المغرب والغابون HD مباراة المغرب اليوم مباشرواختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات من الأمم الأفريقية، حيث يلتقي بمنتخب الغابون مساءً، حيث تحسم صدارة المجموعة الثالثة ويكفي منتخب المغرب التعادل للصدارة والتأهل لدور ال 16 من البطولة الأفريقية، وفيما يلي نسلط الضوء على تردد القنوات الناقلة مباراة المغرب والغابون اليوم مجاناً بدون تشفير على نايل سات، عربسات، استرا ، وهوتبيرد.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون

ويواجه المغرب نظيره الجابون اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، ويرغب أسود الأطلسي حسم الصدارة.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد الست نقاط، وبفارق نقطتين عن الغابون الذي يمتلك أربع نقاط، فيما تحتل غانا المركز الثالث بنقطة، فيما تتذيل جزر القمر الترتيب بدون نقطة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والغابون اليوم

وتنطلق مباراة المغرب والغابون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب تونس والجزائر.

وتنقل المباراة على بي إن سبورتس ماكس اتش دي 1 و2 بشكل غير مجاني ومشفر، للمشاهدين العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون

وفيما يلي تردد قنوات رياضية غير مشفرة ستقوم بنقل مباراة المغرب والغابون مجاناً وهي:

قناة الرياضية المغربية الأرضية TNT: التردد 11514 (V)، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة آر تي بي البوركينية المجانية على القمر الصناعي: يوتلسات، وتردد: 11900 / H 27500.

قناة النبأ الليبية على نايل سات، وتردد: 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.