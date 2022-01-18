تراند اليوم : مباراة المنتخب المغربي مباشر .. مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب والجابون بث مباشر

في أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب والجابون تقدمت الغابون على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء.

منتخب المغرب نجح في المواجهة الأولي بالفوز علي حساب منتخب غانا بهدف دون رد عن طريق اللاعب سوفيان بوفال، بينما في المواجهة الثانية تمكن من تحقيق إنتصار ثمين بعد معاناة ضد منتخب جزر القمر بهدفين دون رد، وذلك عن طريق كلا من سليم أملاح وزكريا أبو خلال، وأضاع يوسف النصيري ركلة جزاء.

علي الجانب الآخر المنتخب الجابوني بدأ هذه البطولة بشكل قوي للغاية، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق إنتصاره الأول علي حساب منتخب جزر القمر، وذلك بهدف دون رد، ثم خرج ضد منتخب غانا في الدقائق الأخيرة بتعادل مثير للجدل، وذلك بعد سقوط لاعب المنتخب الغاني، وبالتالي يحاول الفريق أن يكون لديه نتيجة إيجابية اليوم من أجل ضمان المركز الثاني علي أقل تقدير.

مباراة المغرب والغابون التي تنطلق اليوم يبحث عن موعدها كافة متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك جماهير كل من المنتخبين لمشاهدتها علي شاشتهم ، إذ أنه من المفترض أن تبدأ المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية أما بتوقيت المغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مباراة المغرب الغابون

كما ستنطلق مباراة المغرب والغابون على أرض ملعب أحمدو أهيدجو داخل الكاميرون ، ويقوم بنقل البث المباشر لهذه المباراة الهامة العديد من القنوات الرياضية التي لها حق بث البطولة والتي يتابعها ملايين المتابعين والمشجعين .

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ومنتخب الغابون في أمم أفريقيا

من الواضح أنه سيتم عرض مباراة المغرب والغابون التي تبدأ اليوم بعد ساعات قليلة من الآن عبر عدد من القنوات من بينها القناة الرياضية المغربية 3 Arryadia TNT HD، بالإضافة إلي قناة الأولى Al Aoula HD Earth TNT وكذلك قناة بي ان سبورت الرياضية وتردد تلك القنوات سنعرضه علي حضراتكم كالتالي :

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الرياضية هو :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

أما تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الرياضية كالتالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

وتردد قناة RTB TV كالآتي :

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وبالنسبة لتردد قناة الرياضية المغربية 3 Arryadia هو :

القمر الصناعي: نايل سات .

التردد: 11476.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.