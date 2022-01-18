تراند اليوم : المغرب والجابون بث مباشر .. المغرب الغابون مباشر ماتش المغرب اليوم مباشر match maroc بث مباشر المنتخب المغربي اليوم ضد الغابون

مشاهدة مباراة الجابون والمغرب بث مباشر gabon vs morocco في كأس الأمم الأفريقية ، يحل منتخب المغرب ضيفا من الجولة الثالثه والاخيرة من دور المجموعات امام خصمه منتخب الجابون لحساب منافسات المجموعة الثالثه والتي يتصدرها منتخب المغرب ، وسوف تقام اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر والتي تلعب على ارضية ملعب كويكونج ستاديوم مستقبل عليه منتخب الجابون المباراة.

تمكن منتخب المغرب من التاهل للدور القادمن من بطولة كاس امم افريقيا وذلك بعد الانتصار في اول مباريتين على التوالي وحصد 6 نقاط ، وسوف يلعب اليوم المباراة الثالثه من دور المجموعات والتي سوف يسعي ان يحقق فيها الفوز الثالث له على التوالي من امام خصمه منتخب الجابون ، ومنتخب المغرب قادم لمواجهة اليوم من انتصار بهدفين بدون رد في الجولة الثانية امام منتخب جزر القمر الاسبوع الماضي.

فيما منتخب الجابون مستضيف لقاء اليوم ضمن الجولة الثالثه من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثالثه هو صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الانتصار في مباراة والتعادل في مباراة ، وهو الاخر سوف يسعي اليوم من امام خصمه منتخب المغرب ان يحقق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، واخر مباراة لعبها المنتخب كانت امام غانا والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله.