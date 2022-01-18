تراند اليوم : مباشر المغرب .. بث مباشر مباراة المغرب HD المغرب والجابون بث مباشر مباراة المغرب والجابون بث مباشر

مباشر المغرب بث مباشر مباراة المغرب بث مباشر المغرب والغابون بث مباشر مباراة المغرب والغابون المغرب والجابون بث مباشر مباراة المغرب والجابون بث مباشر تتوجه أنظار الجمهور العربي إلى ملعب أحمدو أهيدجو حيث ستقام مباراة المغرب والجابون، وكان كل من المنتخبان قد انتهيان من التدريبات الجماعية لخوض اللقاء، ويستغل لاعبي المنتخب المغربي تحقيقهم الفوز في الجولات السابقة ليقدموا أفضل ما لديهم في هذه المباراة، وكان أسود الأطلس قد حققوا أفضل النتائج بدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا وكان المنتخب العربي الأول الذي ضمن تأهله للجولة القادمة.

قد احتل المنتخب المغربي المركز الأول بمجموعته برصيد 6 نقاط حيث حقق الفوز في الجولة الأولي على غانا بهدف دون رد، فيما سجل انتصار مميز على جزر القمر بهدفين دون رد، بينما يحتل الجابون المركز الثاني عقب حصده 4 نقاط مسجل الفوز في مباراة وتعادل في مباراة.

تشكيلة المغرب ضد الجابون