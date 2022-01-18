تراند اليوم : بث مباشر السنغال .. بث مباشر السنغال ومالاوي HD بث مباشر مباراة السنغال ومالاوي مشاهدة مباراة السنغال اليوم مباشر

بث مباش مشاهدة مباراة السنغال ضد مالاوي malawi vs senegal اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب السنغالي الذي وضع نفسه في حسابات التاهل لدور ال16 في ختام مشوراه في دور المجموعات بنظيره الذي عاد في الجوله الماضيه الي المنافسه منتخب مالاوي الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب كويكونغ ستاديوم هذه المباراه بين السنغال ومالاوي الليله ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه اسلابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة السنغال ومالاوي

المنتخب السنغالي يدخل مباراه الليله علي الطرف الاول وذلك في ختام مبارياته في دور المجموعات في هذه النسخه من كاس الامم ، المنتخب السنغالي في اول مبارتان له في البطوله لم يحسم التاهل لدور ال16 حث ان المنتخب قد حقق الانتصار بصعوبه في مباراه وتعادل ايضا في مباراه وهو حاليا يحتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه برصيد اربع نقاط ، وكان المنتخب السنغالي قد تعادل في الجوله الثانيه مع منتخب غينيا الجمعه الماضيه وانتهت المباراه بتعادل السلبي بين المنتخيبن والليله المنتخب السنغالي سوف يبحث عن تحسن الاداء امام مالاوي وحسم التاهل من المجموعه وهو المتصدر لهذه المجموعه.

مباراة مالاوي والسنغال يلا شوت

بينما منتخب مالاوي فهو الطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، منتخب مالاوي قبل ان يمواجهه السنغال في اخر مبارياته في دور المجموعا كان قد عاد الي المنافسه علي التاهل في الجوله الثانيه وذلك بعد ان نجح في تحقيق الانتصار علي منتخب زيمبابوي الجمعه الماضيه وحقق منتخب مالاوي الانتصار في هذه المباراه بهدفين مقابل هدف وحيد ، ويحتل منتخب مالاوي قبل مواجهه اليوم المركز الثالث في المجموعه برصيد ثلاث نقاط وهو الاخر الليله سوف يبحث عن تحقيق الانتصار والتاهل للدور التالي من البطوله.