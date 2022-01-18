تراند اليوم : مباراة المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب والغابون HD بث مباشر المغرب والجابون مباشر

بث مباشر مباراة المغرب ضد الجابون اليوم الثلاثاء Gabon Vs Morocco يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب المغرب مع نظيرة منتخب الجابون في منافسات الدور الاخير للمجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب أحمدو أهيدجو، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز الجابون واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة زيمبابوي والمغرب علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق جواد بدة في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة المغرب والجابون اليوم

منتخب الجابون هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، المنتخب الجابوني لم يستطيع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب غانا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم وحاليا يحتل منتخب الجابون المركز الثاني في مجموعتة الثالثة وذلك لتحقيق الأنتصار في مباراة والتعادل في الاخري، واليوم سوف يدخل منتخب الجابون الدور الثالث وهو يبحث تحقيق الأنتصار الثاني له لمحاولة الوصول الي الصدارة والوصول للجولة القادمة وهو متصدر مجموعتة.

مباراة المغرب والجابون اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب المغرب هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب زيمبابوي، المنتخب المغربي استطاع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب جزر القمر وقد تغلب علية وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون، واستطاع تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي حيث التقي مع نظيرة غانا يوم الاثنين الماضي وتغلب علية بنتيجة هدف وحيد دون رد، ويحتل منتخب المغرب حاليا المركز الاول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، منتخب المغرب سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثالث له علي التوالي والحفاظ علي صدارتة وتعزيزها.