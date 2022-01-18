تراند اليوم : السنغال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السنغال مباراة السنغال اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر

المنتخب السنغالي من أجل حصد الصدارة عليه أن يتفوق علي حساب منتخب مالاوي بنتيجة كبيرة، فهل ينجح في تحقيق هذا الإنتصار الصعب بعد أن فشل بالمواجهات الماضية بتحقيق المأمول الأداء، ولكنه خرج بالمفعول بالنتيجة، حيث فشل في تقديم أداء مرضي لعشاقه في هذه البطولة حتي الآن، ولكن نجح في حجز تذكرة التأهل إلي الدور الثاني بصورة كبيرة.

ماني ورفاقه غاضبين من الكاف بسبب مواعيد مباريات المنتخب السنغالي في البطولة، والتي كانت في الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وبالتالي أثرت علي اللاعبين فنياً بشكل كبير، وكان هناك مجهود مضاعف مبذول من جانبهم في هذه المواجهة، وكان الفريق قد فاز بشق الأنفس علي حساب منتخب زيمبابوي بهدف دون رد في آخر دقيقة من اللقاء وتعادل مع منتخب غينيا.

منتخب مالاوي ليس بالخصم السهل وإنما علي المنتخب السنغالي الحذر من الخصم الذي نجحفي تحقيق إنتصار ماض قد يكون يعطيه دفعة معنوية كبيرة في هذه البطولة، فهل ينجح بالخروج بنقطة من أسود التيرانجا من أجل المنافسة علي أحد بطاقات التأهل إلي الدور الثاني كثالث للمجموعة علي أقل تقدير أم لا.